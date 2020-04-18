باكستان: عدد الحالات المصابة بكورونا في البلاد أقل من التقديرات

باكستان - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد أقل من التقديرات، محذرًا الباكستانيين من إمكانية تزايد الحالات إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن تصريحات عمران خان، جاءت في خطاب متلفز موجه إلى الشعب حول الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، وقال إن الحالات لن تصل إلى 50 ألف شخص حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب تمديد الإغلاق في البلاد.

وأضاف أن الحالات يمكن أن تصل إلى بين 10 إلى 15 ألف شخص حتى 25 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الحالات يمكن أن تزداد خلال فترة بين 15 إلى 25 مايو المقبل نظرًا إلى السيناريو الدولي، مشيرًا إلى أن مركز التحكم والقيادة حول فيروس كورونا يقوم بتقييم وتحليل للوضع اليومي .