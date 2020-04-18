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اليمن: الحوثيون يقتحمون مقر إذاعة محلية بمحافظة إب

08:21 م السبت 18 أبريل 2020
اليمن: الحوثيون يقتحمون مقر إذاعة محلية بمحافظة إب

ميليشيا الحوثي - أرشيفية

اليمن - (أ ش أ)

اقتحم مسلحو ميلشيات الحوثي، اليوم السبت، مقر إذاعة محلية بمحافظة إب، ونهبوا أجهزة البث وكل ملحقات الإذاعة.

وقالت مصادر يمنية، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إن "مسلحي ميليشيات الحوثي اقتحموا مبنى إذاعة "سمارة إف إم"، وحطموا محتوياتها، وصادروا كل أجهزتها وملحقاتها، وأوقفوا البث الإذاعي".

من جهتها ذكرت إدارة الإذاعة، في بيان، أن عملية النهب والخراب التي طالتها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، بحجة عدم وجود ترخيص لبث الإذاعة، ما ترتب عليه خسائر فادحة لملاك الإذاعة، بسبب ضياع مشروعهم وفقدان مصدر رزقهم.

وحملت الإذاعة، وفقا للبيان، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عما لحق بالإذاعة من خسائر مالية كبيرة جراء تحطيم ونهب الأجهزة وإيقاف نشاطها الذي سيتسبب بأضرار كبيرة بحق العاملين الذين فقدوا مصدر دخلهم.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي شنت مؤخرا حملات استهدفت عدة إذاعات محلية خاصة في المحافظات، ونجم عنها إغلاق مكاتب إذاعتي "يمن ميوزك" في محافظتي ذمار وإب و"الوان إف إم" في إب، ومنعهما من البث نهائيا بحجة عدم قبول إذاعات خاصة في المحافظات، رغم أنها تبث منذ أكثر من أربع سنوات.

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ميلشيات الحوثي اليمن

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