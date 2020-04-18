مجلس السيادة: موقع السودان يمثل تحديًا في مواجهة كورونا

السودان - (أ ش أ)

حذر الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، من التحديات التي يواجهها السودان في التصدي لجائحة كورونا لموقعه في قلب القارة الأفريقية، فضلا عن تميزه بحدود ممتدة جعلت منه منطقة عبور والتقاء مهمة، بالإضافة إلى وجود العديد من مراكز التجمعات بمناطق النزاعات والكثافة السكانية العالية التي تسهم في انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد تاور، خلال الإعلان الرسمي عن المنصة السودانية لمواجهة كورونا اليوم السبت، أن ظروف السودان الحالية تتطلب بذل المزيد من الجهود للتصدي للجائحة خاصة في ظل التخريب الذي تعرض له النظام الصحي خلال الثلاثين عاما الماضية ومحاولة وزارة الصحة ترميمه وتهيئته لتفاجئ بالجائحة.

وأشاد بجهود القطاع الصحي لمواجهة المحنة بأدوات صحية متواضعة، موضحًا أن هناك تحديات كبيرة ومشهدًا معقدًا دفع لظهور المنصة التي بدأت بمبادرة من القطاع الخاص واستنفار منظمات المجتمع المدني ودعم السودانيين بالخارج.

وأشاد تاور، بجهود الشعب السوداني بكل فئاته لمواجهة وباء كورونا وتخطي العقبات التي تواجه البلاد من بث للشائعات واحتكار السلع.

من جانبه، أكد السفير عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء بالسودان، أن المنظمات المنضوية تحت مظلة مواجهة وباء كورونا تبذل كل جهودها لتصنيع أجهزة التنفس والمعقمات لممواجهة الاحتياجات الصحية للتصدي للجائحة.

وشدد مانيس على عزم الدولة على التعاون مع المنصة للانتصار على الجائحة وتجاوز المحنة.