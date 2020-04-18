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‏إيطاليا تسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

06:27 م السبت 18 أبريل 2020
‏إيطاليا تسجل انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

فيروس كورونا في إيطاليا

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، ٤٨٢ تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا إضافة لـ 3491 إصابة في انخفاض واضح عن الأيام السابقة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولذا فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، اعتباراً من 10 مارس الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر، بمبلغ 3 آلاف يورو.

كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن بوقت سابق، أن الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا سيتم تمديدها حتى 3 مايو.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها.

إيطاليا فيروس كورونا وفيات كورونا منظمة الصحة العالمية

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