إيران تحث تركيا للإفراج عن مواطنيها خشية إصابتهم بكورونا

وكالات:

طالب وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السلطات التركية بالإفراج المؤقت عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين لديها في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وذكر موقع الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية، أن "فضلي خلال اتصال بنظيره التركي سليمان صويلو، طالب بالإفراج (المؤقت) عن الرعايا الإيرانيين المسجونين في تركيا في إطار الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا".

وأكد فضلي، أن "تقديم الخدمات الحدودية بين إيران وتركيا أصبح على مدى الأربع وعشرين ساعة دون توقف".

كان وزير العدل التركي عبد الحميد غول قد أعلن، بوقت سابق، إصابة 17 سجينًا بفيروس كورونا ووفاة 3 آخرين.

هذا وسجلت تركيا 78,546 إصابة بوباء "كوفيد-19"، و1,769 وفاة حتى الأمس.

وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.