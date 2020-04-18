الأقل خلال أبريل.. نيويورك تسجل 540 وفاة جديدة بكورونا
وكالات
قال أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إنه تم تسجيل 540 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الأقل منذ مطلع أبريل الجاري.
وتابع كومو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن معدل الإصابات الجديد في الولاية لا يزال يسجل 2000 إصابة يوميًا، معربًا عن أسفه لتلك الأعداد التي تسجل في ولايته.
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