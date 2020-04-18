أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الأقل خلال أبريل.. نيويورك تسجل 540 وفاة جديدة بكورونا

06:12 م السبت 18 أبريل 2020
الأقل خلال أبريل.. نيويورك تسجل 540 وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

وكالات

قال أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، إنه تم تسجيل 540 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي الأقل منذ مطلع أبريل الجاري.

وتابع كومو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن معدل الإصابات الجديد في الولاية لا يزال يسجل 2000 إصابة يوميًا، معربًا عن أسفه لتلك الأعداد التي تسجل في ولايته.

فيروس كورونا نيويورك كوفيد-19 الولايات المتحدة

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. روسيا تمدد فترة الإقامة المؤقتة للأجانب على أراضيها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2265727

    عدد المصابين

  • 577765

    عدد المتعافين

  • 155145

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان