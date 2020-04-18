أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

كورونا في إيران: شكوك حول صحة الأعداد المعلنة للضحايا

03:34 م السبت 18 أبريل 2020
كورونا في إيران: شكوك حول صحة الأعداد المعلنة للضحايا

شكوك حول صحة الأعداد المعلنة للضحايا في إيران

إيران- (بي بي سي):

أعلنت إيران تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى حاجز الـ 5 آلاف وفاة.

ويُعتقد، على نطاق واسع، أن الأرقام التي تعلنها إيران لأعداد الإصابات والوفيات لا تعكس الأعداد الفعلية للضحايا.

وكان تقرير برلماني، صدر في وقت سابق الأسبوع الفائت، قد أشار لأن العدد الفعلى للضحايا قد يكون تقريبا ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا إيران ضحايا كورونا

الخبر التالى:

الأسرى الفلسطينية: لا إصابات في صفوف الأسرى بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2265727

    عدد المصابين

  • 577765

    عدد المتعافين

  • 155145

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إلغاء امتحانات وبدائل جديدة.. قرارات عاجلة بشأن طلاب الجامعات بسبب كورونا