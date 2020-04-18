كورونا في إيران: شكوك حول صحة الأعداد المعلنة للضحايا
إيران- (بي بي سي):
أعلنت إيران تسجيل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى حاجز الـ 5 آلاف وفاة.
ويُعتقد، على نطاق واسع، أن الأرقام التي تعلنها إيران لأعداد الإصابات والوفيات لا تعكس الأعداد الفعلية للضحايا.
وكان تقرير برلماني، صدر في وقت سابق الأسبوع الفائت، قد أشار لأن العدد الفعلى للضحايا قد يكون تقريبا ضعف الحصيلة الرسمية المعلنة.
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