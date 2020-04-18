كورونا.. إندونيسيا تصبح الأكثر تضرراً بالوباء في آسيا بعد الصين

جاكرتا- (بي بي سي):

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى 6248 إصابة، بعد تسجيل 325 إصابة جديدة، السبت.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 535 وفاةً، بعد تسجيل 15 وفاة جديدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

ويذكر أن حصيلة الإصابات قد قفزت، الجمعة، في البلد الذي يعد الرابع من حيث الكثافة السكانية في العالم، متجاوزةً الفلبين، لتصبح بذلك الأكثر تضرراً بالوباء في جنوب شرق آسيا.

وأصبحت إندونيسيا الأولى في آسيا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، بعد الصين.