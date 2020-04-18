هولندا: وفاة 142 حالة جديدة بكورونا وإصابة 1140 شخصًا

أمستردام- (أ ش أ):

أعلنت هولندا، اليوم السبت، تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن إصابة 1140 شخصا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكانت السلطات الصحية الهولندية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 144 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا".

وأوضح المعهد الهولندي للصحة العامة والبيئة، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد بلغت 3 آلاف و601 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات 31 ألفا و589 حالة.