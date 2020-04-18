مهندسان معماريان سويسريان يطالبان ببناء مدن صالحة للعيش بعد وباء كورونا

فيينا- (د ب أ):

ذكر المهندسان المعماريان السويسريان، جاك هيرتسوج و بيير دي مورون في مقابلة، جرت بمناسبة عيد ميلادهما السبعين أن هناك حاجة لبناء المزيد من المدن الصالحة للعيش، في أعقاب الوباء الحالي وتوفير بيئة للمستشفيات أكثر إنسانية.

وهيرتسوج ودي مورون، وهما صديقان منذ طفولتهما، معروفان بمشروعاتهما المميزة، مثل متحف تيت مودرن وهو متحف للفن الحديث في لندن وملعب كرة القدم اليانز ارينا في ميونخ ودار أوركسترا إلبه في هامبورج.

وقال هيرتسوج لصحيفة"تاجس انزيجر"أنزايجرالسويسرية في مقابلة، نشرت اليوم "يتعين أن نعيد التفكير في مدننا!".

وأضاف أنه لا يتعين أن يدفع وباء فيروس كورونا إلى تحرك السكان من المدن إلى الريف، لكن يجب توفير مساحات خضراء واسعة وبناء شقق يغمرها الضوء داخل المناطق الحضرية.

وتابع هيرتسوج، الذي يكمل 70 عاما غدا الأحد "يتعين أن نجلب الريف إلى المدينة وليس العكس، المستقبل لا يكمن في امتداد المدينة إلى داخل الريف، لكن الحفاظ على الطبيعة".

وذكر دي مورون، الذي يحتفل بعيد ميلاده في الثامن من مايو المقبل أن السؤال المتمثل في طريقة بناء مستشفيات " هو الأكثر أهمية الآن".

ومن بين المستشفيات الثلاثة التي يبنيها الاثنان ويخططان لها حاليا، مشروع مستشفى للأطفال في زيورخ، الذي يشمل مناطق جلوس صغيرة للأطفال لتوفير مناخ مشابه للمنزل، ومركز لإعادة تأهيل إصابات العمود الفقري في بازل مصمم بحيث يمكن للمرضى الراقدون أن يروا الضوء من خلال نوافذ في الأسقف فوق رؤوسهم.