كورونا.. إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة وحصيلة الوفيات تتجاوز 20 ألفاً

مدريد- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص، وذلك بعد تسجيل 565 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

. وسجلت إسبانيا، ثالث أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، 20043 وفاة بالوباء، حتى الآن.