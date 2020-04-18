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كورونا.. إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة وحصيلة الوفيات تتجاوز 20 ألفاً

01:56 م السبت 18 أبريل 2020
كورونا.. إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة وحصيلة الوفيات تتجاوز 20 ألفاً

وفيات كورونا

مدريد- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص، وذلك بعد تسجيل 565 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

. وسجلت إسبانيا، ثالث أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، 20043 وفاة بالوباء، حتى الآن.

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