كورونا.. إسبانيا تسجل 565 وفاة جديدة وحصيلة الوفيات تتجاوز 20 ألفاً
01:56 م السبت 18 أبريل 2020
مدريد- (بي بي سي):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، أن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد تجاوزت 20 ألف شخص، وذلك بعد تسجيل 565 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
. وسجلت إسبانيا، ثالث أكثر دول العالم تضرراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، 20043 وفاة بالوباء، حتى الآن.
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