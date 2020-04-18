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ماليزيا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

01:36 م السبت 18 أبريل 2020
ماليزيا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

ماليزيا تسجل 54 إصابة جديدة بكورونا

كوالالمبور- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم السبت، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتي وفاة جراء الإصابة به، وذلك وسط تواصل انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية - إنه بتسجيل 54 حالة إصابة جديدة اليوم، يرتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 5 آلاف و305 حالات، منها 49 حالة في وحدات العناية المركزة، وإنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 حالة..منوها بأن 135 من مرضى فيروس كورونا غادروا المستشفيات اليوم بعد تعافيهم، ما يرفع العدد التراكمي للمتعافين إلى 3 آلاف و102 شخص.

وعبر المسؤول الماليزي عن تخوف وزارة الصحة من أن يسيئ الجمهور تفسير الانخفاض الحالي في عدد الحالات، بأن يعتبروه دليل على أن الوضع قد تحسن وأن بإمكانهم التساهل بشأن أمر تقييد التحركات المفروض على مستوى البلاد.

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ماليزيا فيروس كورونا الصحة الماليزية

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