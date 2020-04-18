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العراق: سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية جنوبي بغداد

01:29 م السبت 18 أبريل 2020
العراق: سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية جنوبي بغداد

سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية جنوبي بغداد

بغداد- (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخي "كاتيوشا" قرب شركة صينية في منطقة "النهروان" جنوبي بغداد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أي خسائر بشرية.

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سقوط صواريخ بغداد النهروان العراق

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