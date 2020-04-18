العراق: سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية جنوبي بغداد
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخي "كاتيوشا" قرب شركة صينية في منطقة "النهروان" جنوبي بغداد.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أي خسائر بشرية.
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