العراق: سقوط صاروخين بالقرب من الشركة الصينية جنوبي بغداد

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخي "كاتيوشا" قرب شركة صينية في منطقة "النهروان" جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أي خسائر بشرية.