وزير لبناني: حريصون على عدم انتشار كورونا ولا يمكن إغلاق البلاد لمدة طويلة

بيروت- (أ ش أ):

أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن حكومة بلاده مستمرة في حالة الاستنفار حرصا على عدم انتشار فيروس "كورونا"، مشددا في نفس الوقت على أنه لا يمكن الإبقاء على وضع الإغلاق العام في الدولة اللبنانية لمدة طويلة.

وقال وزير الصناعة اللبناني - في حديث اليوم لإذاعة (صوت كل لبنان) - إن الحكومة تبحث في إمكانية إعادة فتح الأشغال بصورة تدريجية مع فرض الضوابط الضرورية للسلامة الصحية وفي ضوء المعطيات الطبية، مؤكدا أن الهم الأول للحكومة هو حماية الشعب اللبناني.

وأضاف أن قراره بإعادة العمل لقسم كبير من المصانع في لبنان في غضون هذه الفترة، جاء حرصا على توفير المنتجات والاحتياجات الأساسية والضرورية للاستهلاك المحلي، وفي إطار المحافظة على فرص العمل في المصانع، مشددا على وجوب إعادة الحياة للدورة الاقتصادية على نحو سريع.

وألقى الوزير حب الله باللائمة على "السياسات التي كانت متبعة في منظومة الحكم السابقة" في ضرب القطاع الصناعي اللبناني وتعرضه لخسائر كبيرة، مشيرا إلى أنه يؤيد المحاسبة القضائية الصارمة لمرتكبي جرائم العدوان على المال العام والإثراء غير المشروع، بدلا من اللجوء إلى الاقتطاع من ودائع اللبنانيين في القطاع المصرفي.

وشدد على أهمية خطة الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية كونها تمثل ضرورة كبيرة في سبيل نهوض الاقتصاد اللبناني، معربا عن تأييده لمطالب الصناعيين، مؤكدا أن الحكومة ووزارة الصناعة يبذلان جهودا كبيرة مع مصرف لبنان المركزي والبنوك لتوفير السيولة اللازمة لهم لاستيراد المواد الأولية اللازمة للتصنيع، غير أنه لا يوجد تجاوب على النحو المطلوب من قبل البنوك.