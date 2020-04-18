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ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 137 حالة في المغرب

12:15 م السبت 18 أبريل 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 137 حالة في المغرب

وفيات كورونا

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 137 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، إلى تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 2670 حالة.

ولفتت إلى شفاء 17 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 298 حالة ، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 10441 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وفيات كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة المغربية

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