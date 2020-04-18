ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 137 حالة في المغرب

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 137 حالة.

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت وكالة "المغرب العربي للأنباء" ، إلى تسجيل 106 إصابات مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 2670 حالة.

ولفتت إلى شفاء 17 إصابة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 298 حالة ، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 10441 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.