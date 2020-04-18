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النمسا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 14 ألفا و671 مصابا ووفاة 443

12:03 م السبت 18 أبريل 2020
النمسا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 14 ألفا و671 مصابا ووفاة 443

فيروس كورونا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 14 ألفا و671 إصابة و443 حالة وفاة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم السبت إن عدد المصابين في البلاد يتزايد بوتيرة أبطأ من أي وقت مضى، مشيرا الى أن التدابير تسير على ما يرام وارتفاع عدد المتعافين إلى 10214 شخصًا.

من جهته، أشاد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر بسلوك النمساويين فى أزمة كورونا ، مشيرا الى أن الناس يحافظون بشكل معقول على مسافات الأمان وإجراءات مكافحة الفيروس الأخرى.

ولفت الوزير بشكل خاص إلى حالة الانضباط عند فتح المتاجر قائلا "هذا يمنحنا فرصة حقيقية لاستمرار الاتجاه الإيجابي في الأرقام، مشيرا إلى أن عدد البلاغات الخاصة بعدم الحفاظ على مسافات الأمان انخفض إلى أقل من ألف بلاغ الأسبوع الماضي .

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا وزارة الصحة النمساوية فيينا

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