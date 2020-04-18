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روسيا: إجراء مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بـكورونا

11:46 ص السبت 18 أبريل 2020
روسيا: إجراء مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بـكورونا

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (أ ش أ):

كشفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم السبت، عن إجراء نحو مليون و٨٣٢ ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تم إجراء حوالي مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا".

وأضافت: "أن مجمل الاختبارات التي تم استخدامها على مواطنين عائدين من الخارج كانوا بزيارة سياحية".. مشيرة إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة ورصد كل الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن الروسية.

وأكدت المتحدثة أن روسيا تحتل المرتبة الثانية حاليا في إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت على المواطنين.

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الهيئة الفيدرالية الروسية فيروس كورونا روسيا

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