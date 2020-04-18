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العراق: شفاء أول المصابين بكورونا باستخدام البلازما بالسليمانية

11:46 ص السبت 18 أبريل 2020
العراق: شفاء أول المصابين بكورونا باستخدام البلازما بالسليمانية

فيروس كورونا

بغداد- (أ ش أ):

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم السبت، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه العلاج باسخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق.

وقال هورامي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن المواطن شفي من فيروس كورونا بعد علاجه باستخدام بلازما الدم، وقد غادر المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل إلى 110 إلى الآن.

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فيروس كورونا العراق الصحة السليمانية صباح هورامي

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