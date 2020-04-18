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عريقات يبحث مع بوجدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة كورونا

10:48 ص السبت 18 أبريل 2020
عريقات يبحث مع بوجدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة كورونا

منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - (د ب أ):

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف التسوية الفلسطينية –الإسرائيلية، ومكافحة وباء "كورونا" المستجد.

وقال عريقات، في بيان صحفي اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) إنه ناقش مع بوجدانوف خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.

وذكر البيان أن المحادثات ركزت "بشكل خاص على مكافحة عدوى الوباء، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية".

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