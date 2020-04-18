عريقات يبحث مع بوجدانوف التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية ومكافحة كورونا
رام الله - (د ب أ):
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف التسوية الفلسطينية –الإسرائيلية، ومكافحة وباء "كورونا" المستجد.
وقال عريقات، في بيان صحفي اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) إنه ناقش مع بوجدانوف خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.
وذكر البيان أن المحادثات ركزت "بشكل خاص على مكافحة عدوى الوباء، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2844
عدد المصابين
-
646
عدد المتعافين
-
205
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2234404
عدد المصابين
-
569809
عدد المتعافين
-
153793
عدد الوفيات
إعلان