اعتقال شخصيات بارزة في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

اعتقلت الشرطة في هونج كونج اليوم القطب الإعلامي، جيمي لاي، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" الشعبية الموالية للديمقراطية، بالإضافة إلى مؤسس الحزب الديمقراطي في هونج كونج، مارتن لي، إلى جانب العديد من النشطاء البارزين المؤيدين للديمقراطية اليوم السبت.

وقال تيد هوي، المشرع بالحزب الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جميع الاعتقالات لها علاقة باحتجاجات مناهضة لمشروع قانون تسليم المطلوبين العام الماضي، وتشمل مشرعين سابقين وهم ألبرت هو ولي تشوك-يان ومارجاريت نج ويونج سون وسيد هو وريتشارد تسوي.

وقال هوي "إنه وضع مروع. لا يمكن تخيل أن أشخاصا مثل مارتن لي، يتم اعتقالهم. إنه زعيم محترم معروف بكونه مسالم وبممارسة جهود ضخمة للغاية في حياته من أجل الديمقراطية في هونج كونج".

كما تم أيضا اعتقال الناشط المعروف، ليونج كوك-هونج، المعروف سابقا باسم "لونج هير" إلى جانب عضوين آخرين بارزين من رابطة الديمقراطيين الاجتماعيين، وهم الأمين العام افيري نج ورئيس الرابطة، رافايل وونج.

وقال هوي "إنه أمر محزن، في ظل وباء فيروس كورونا، تم وقف المظاهرات، لكن الاضطهاد السياسي لم يتوقف"مضيفا أن "هونج كونج تنحدر بشكل كامل نحو حالة من الاستبداد".

وبينما يتم تسجيل حالات قليلة بفيروس كورونا يوميا وتستعد هونج كونج للعودة للحياة الطبيعية، ربما تعود المظاهرات المناهضة للحكومة التي استمرت نصف عام، مما أثار حملات صارمة مماثلة على الحركة في مختلف أنحاء الإقليم.

ولم تصدر الشرطة بعد بيانا بشأن الاعتقالات الجماعية.