تقرير: المعارضة التركية تحذّر إردوغان من "التعجيل بنهايته"

القاهرة (وكالات)

حذَّر زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب إردوغان، من أنه «يعجِّل بنهايته باستغلال أزمة فيروس (كورونا) للتلاعب بالسلطة التشريعية"، حسبما أفاد تقرير لصحية الشرق الأوسط السعودية اليوم السبت.

نقل تقرير الصحيفة الصادرة من لندن عن كليتشدار قوله في تصريحات يوم الجمعة إن نظام إردوغان علَّق جلسات البرلمان لمدة 45 يوماً، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بعدما مرَّر القوانين التي كان يرغب في تمريرها في ظل انتشار كورونا أيضاً.

وقال: "نحن لا نرى ذلك صحيحاً، الحزب الحاكم بأفعاله يعجِّل نهايته".

وجدد كليتشدار انتقاده لقانون العفو عن السجناء، قائلاً إن "هذا القانون ينتهك ويقضي على معاني العدالة في البلاد، بسبب تمييزه بين السجناء، وإبقائه على الصحافيين والسياسيين المعارضين داخل السجن"، مشيراً إلى أن حزبه بصدد الانتهاء من إعداد الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقد أثار إفراج السلطات عن أحد زعماء المافيا في إطار قانون العفو العام الجديد استياءً واسعاً.

وأفرجت السلطات التركية عن علاء الدين تشاكجي، وهو قومي متشدد، وأحد زعماء المافيا، وأدين بالتحريض على القتل وجرائم أخرى، من سجن سنجان في العاصمة أنقرة. وبثت بعض القنوات موكباً كبيراً رافقه عند خروجه من السجن.