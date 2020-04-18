أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

صحيفة ألمانية تحذر من تخفيف سابق لأوانه لقيود كورونا

09:01 ص السبت 18 أبريل 2020
صحيفة ألمانية تحذر من تخفيف سابق لأوانه لقيود كورونا

أرشيفية

فرانكفورت - (د ب أ):
علقت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، على مخاطر التخفيف السابق لأوانه للقيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي وغيرها من القيود لمواجهة جائحة كورونا.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت: "التهوين من خطر فيروس كورونا سريعا، سيكون له عواقب وخيمة. فخبراء مثل لوتار فيلر (رئيس معهد روبرت كوخ) أكدوا كثيرا على أن ألمانيا لا تزال في بداية الجائحة، وليست قريبة من النهاية".

وأضافت الصحيفة: "في الوقت الحالي لا يمكن حماية كبار السن والمرضى على النحو الكافي. لم تتضح حتى الآن الآثار طويلة الأمد للفيروس. ومن يدري كيف ستؤثر العزلة الطويلة على العديد منا؟".

وذكرت الصحيفة أنه "يتعين أن تكون جميع هذه العوامل جزءا من المعادلة، عند النظر في مدى خطورة الفيروس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع حاليا يبدو أفضل مما كان عليه قبل بضعة أشهر، وأضافت: "لكن من الوهم الاعتقاد بأننا سيطرنا بالفعل على الفيروس. بدون لقاحات فعالة أو أدوية سيسيطر كورونا علينا".

يُذكر أن وزير الصحة الألماني ينز شبان أعلن أمس الجمعة أن الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة كورونا في ألمانيا حققت نجاحا.

وقال شبان في برلين: "التفشي - وفقا لحالة اليوم - أصبح قابلا للسيطرة عليه مجددا وبصورة أكبر".

فيروس كورونا ألمانيا الاختلاط الاجتماعي

الخبر التالى:

"دايملر" الألمانية تستأنف الإنتاج في مصانعها الاثنين المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2844

    عدد المصابين

  • 646

    عدد المتعافين

  • 205

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2234404

    عدد المصابين

  • 569809

    عدد المتعافين

  • 153793

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان