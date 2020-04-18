صحيفة ألمانية تحذر من تخفيف سابق لأوانه لقيود كورونا

فرانكفورت - (د ب أ):

علقت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، على مخاطر التخفيف السابق لأوانه للقيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي وغيرها من القيود لمواجهة جائحة كورونا.

وكتبت الصحيفة في عددها الصادر اليوم السبت: "التهوين من خطر فيروس كورونا سريعا، سيكون له عواقب وخيمة. فخبراء مثل لوتار فيلر (رئيس معهد روبرت كوخ) أكدوا كثيرا على أن ألمانيا لا تزال في بداية الجائحة، وليست قريبة من النهاية".

وأضافت الصحيفة: "في الوقت الحالي لا يمكن حماية كبار السن والمرضى على النحو الكافي. لم تتضح حتى الآن الآثار طويلة الأمد للفيروس. ومن يدري كيف ستؤثر العزلة الطويلة على العديد منا؟".

وذكرت الصحيفة أنه "يتعين أن تكون جميع هذه العوامل جزءا من المعادلة، عند النظر في مدى خطورة الفيروس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع حاليا يبدو أفضل مما كان عليه قبل بضعة أشهر، وأضافت: "لكن من الوهم الاعتقاد بأننا سيطرنا بالفعل على الفيروس. بدون لقاحات فعالة أو أدوية سيسيطر كورونا علينا".

يُذكر أن وزير الصحة الألماني ينز شبان أعلن أمس الجمعة أن الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة كورونا في ألمانيا حققت نجاحا.

وقال شبان في برلين: "التفشي - وفقا لحالة اليوم - أصبح قابلا للسيطرة عليه مجددا وبصورة أكبر".