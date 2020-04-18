الحكومة الألمانية لا تستبعد تقديم مساعدات إضافية للاقتصاد لمواجهة "كورونا"

برلين - (د ب أ):

لم يستبعد رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، زيادة المساعدات الحكومية للاقتصاد للسيطرة على جائحة كورونا.

وقال "براون"، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "نراقب عن كثب فعالية برامج المساعدات الحالية. كثير من القطاعات والشركات تضررت بشدة من أزمة كورونا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان من الضروري إقرار حزمة مساعدات عاجلة ثانية للشركات، ذكر براون أنه لا يرى داع لذلك حاليا، وقال: "لكن لا نستبعد الاحتياج الفترة المقبلة إلى إقرار إجراءات مساعدة إضافية".

وأكد براون أن نجاح الإجراءات الحالية للحد من الجائحة يتوقف على مكوث الأفراد في المنزل.

وفي الوقت نفسه، ذكر براون أنه لا يمكن تحمل هذه القيود على الدوام، موضحا أن الهدف هو العودة تدريجيا إلى الحياة بقيود أقل، وقال: "لكن الوباء لم ينته. يتعين علينا أن نتعلم كيف نتعامل معه لحين تطوير لقاح".

يذكر أن البرلمان الألماني أقر نهاية الشهر الماضي حزمة مساعدات بمليارات اليورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا.

وتتضمن الحزمة تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات ولدعم المستشفيات، بالإضافة إلى تأمين سبل المعيشة ومساكن المواطنين.