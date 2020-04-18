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ميشيل أوباما تستضيف برنامجًا لسرد قصص للأطفال في الحجر الصحي

06:23 ص السبت 18 أبريل 2020
ميشيل أوباما تستضيف برنامجًا لسرد قصص للأطفال في الحجر الصحي

ميشيل أوباما

واشنطن - (د ب أ):
قالت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، الجمعة، إنها ستستضيف برنامجًا لسرد قصص للأطفال في الحجر الصحي.

وأعلنت أوباما، الكاتبة الأكثر مبيعًا، في تغريدة على موقع تويتر أنها ستتعاون مع شبكة "بي بي اس كيدز" ودار نشر "بينجوين راندوم هاوس" لاستضافة جلسات قراءة أسبوعية سيتم بثها كل يوم اثنين.

وقالت "بي بي إس كيدز" في تغريدة على موقع تويتر إن برنامج "الاثنين مع ميشيل أوباما" ستظهر فيه ميشيل أوباما لتقرأ كتب الأطفال "المفضلة لديها" ابتداء من 20 أبريل الجاري.

وتابعت أوباما: "أشعر بسعادة غامرة لمنح الأطفال فرصة لممارسة القراءة مع منح الأسر استراحة تحتاج إليها بشدة."

وأضافت أوباما: "عندما كنت طفلة صغيرة، كنت أحب القراءة بصوت مرتفع، وعندما أصبحت أما، وجدت سعادة كبيرة في مشاركة سحر رواية القصص مع طفلتي، وبعد ذلك، بصفتي السيدة الأولى، مع الأطفال في كل مكان".

ميشيل أوباما الحجر الصحي فيروس كورونا سرد قصص للأطفال

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