السودان: الحكومة تسترد 390 عقار بأسماء رموز نظام البشير

أعلنت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، استراد عدد 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرهم بمساحة كلية تصل إلى 248,894 متر مربع في أحياء مميزة بولاية الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)

وأوضح وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري مساء الخميس أن القطع المستردة تشتمل على عدد 14 عقار من ضمنها برج يضم عشرة طوابق بحي كافوري تخص منظمة معارج للسلام والتمنية وهي منظمة تخص أسرة الرئيس المخلوع عمر البشير بالإضافة إلى عدد 71 قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية.

وأشار وجدي إلى أن العقارات المستردة تضم عدد 129 عقار باسم مدير عام الشرطة الأسبق الفريق محمد نجيب الطيب وعدد 131 قطعة مسجلة باسم زوجته هند عبدالله هاشم بمدينة بحري.

وأعلن وجدي عن استرداد لجنة ازالة التمكين لـ 73% من أسهم شركة الرأي العام مبينا أن هذه الأسهم آلت الى كل من خالد غازي صلاح الدين عتباني ومحمد غازي صلاح الدين عتباني وعبد الغني بطرق غير شرعية من حزب المؤتمر الوطني عقب نجاح ثورة ديسمبر الظافرة.

وقال وجدي "الآن عرفنا لماذا يصرخون"، مبينا أن أصحاب شعارات "هي لله" لا يصرخون الآن من أجل الدين بل من أجل الدنيا، مشيرا الى أن حجم هذا الفساد يؤكد ذلك.

وأكد وجدي أن اللجنة ماضية في عملها وأنها لن تتوقف لأنها مكلفة ومحمية من قبل الثوار الذين أنجزوا أعظم ثورة يشهد لها التاريخ مؤكدا استعدادهم لتقديم أرواحهم في سبيل تحقيق غايات الثورة وأهدافها .