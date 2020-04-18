وفيات كورونا في أفريقيا تتخطى الألف.. ودولة عربية في المقدمة

أودى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحياة ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية.

وأفادت شبكة سكاي نيوز بأن الجزائر هي الدولة الأفريقية التي سجلت أعلى عدد وفيات (364) تليها مصر (205) والمغرب (135) وجنوب أفريقيا (50)، حسب الأرقام التي تم جمعها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وسجلت الدول الأفريقية ما مجموعه 19343 إصابة، بحسب الشبكة الإخبارية.

من جانبه، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أفريقيا لا تزال قادرة على احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايك رايان: "أعتقد أن الدول الأفريقية يمكنها تحقيق أكثر مما قد يتوقعه الناس في الخارج".

وأضاف "لا نعتقد أن المرض تخطى القدرة على احتوائه