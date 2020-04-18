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الخبير الأمريكي فاوتشي: قدرة الاختبار كافية لإعادة فتح البلاد تدريجيًا

01:54 ص السبت 18 أبريل 2020
الخبير الأمريكي فاوتشي: قدرة الاختبار كافية لإعادة فتح البلاد تدريجيًا

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ):
قال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الصحة العامة في التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الجمعة، إن هناك كمية وقدرة كافية لاختبار فيروس كورونا تسمح بالمضي قدما في إعادة الفتح التدريجي للولايات.

وقال فاوتشي: "سيكون لدينا وستكون هناك اختبارات كافية للسماح لنقل هذا البلد بآمان خلال المرحلة الأولى"، في إشارة إلى نهج من ثلاث مراحل لإعادة فتح البلاد قدمه البيت الأبيض.

وتابع الخبير الأمريكي، أنه كان هناك تركيز زائد على مسألة الاختبار.

وجاءت تصريحات فاوتشي في الوقت الذي قالت فيه بعض الولايات إنه لا توجد لديها قدرة اختبار كافية للبدء بأمان في تخفيف إجراءات الإغلاق.

أنتوني فاوتشي فيروس كورونا الولايات المتحدة

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