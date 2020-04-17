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مالي تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 190 حالة

10:53 م الجمعة 17 أبريل 2020
مالي تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 190 حالة

فيروس كورونا

باماكو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 19 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية، اليوم الجمعة أنه وبعد تسجيل الحالات الجديدة يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 190 مصابا توفي 13 منهم، وشفي 34.
وقررت الحكومة المالية هذا الأسبوع تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى التاسع من شهر مايو المقبل.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن، في مارس الماضي، حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في 26 من نفس الشهر إثر تسجيل أول حالة من الوباء في بلاده.

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