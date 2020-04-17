احتجاجات في ولايات أمريكية ضد أوامر البقاء في المنزل

واشنطن - (د ب أ):

اندلعت احتجاجات متفرقة في عدة ولايات أمريكية الأسبوع الجاري، تطالب بتخفيف أوامر البقاء في المنزل الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت ولايات ميشيجان وأوهايو وكنتاكي ونورث كارولاينا ويوتا من بين الولايات التي شهدت مسيرات في الأيام القليلة الماضية وسط تزايد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للتدابير الاحترازية.

واكتظت شوارع عاصمة ولاية ميشيجان بالآلاف من قائدي السيارات أمس الأول الأربعاء، احتجاجا على بعض القيود الصارمة المفروضة على السفر والأعمال في البلاد.

وقال الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس عن ولاية ميشيجان عبر موقع تويتر: "إنهم منزعجون من أن الحاكم يفكر فيما يتعلق بالوظائف من ناحية كونها (ضرورية) أو (غير ضرورية)، بدلا من التفكير فيما إذا كان من الممكن أداء مهام الوظيفة بأمان".

ودعمت بعض الشخصيات البارزة من تيار اليمين، ومن بينهم مقدم البرامج الحوارية راش ليمبو، هذه المظاهرات.

ويأتي ذلك بينما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مرارا إنه يريد إعادة فتح الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، عن المبادئ الإرشادية للقيام بذلك أمس الخميس.

إلا أنه ترك مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد المضي قدما في الخطة لحكام الولايات.

يشار إلى أن أكثر من 22 مليون شخص في الولايات المتحدة قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة الشهر الماضي.

ورغم ذلك، حذر خبراء الصحة من أن العودة إلى الأنماط السلوكية العادية بسرعة شديدة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة جديدة في حالات الإصابة بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في أعداد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بسبب فيروس كورونا بأكثر من 671 ألفا و 400 حالة إصابة و 33200 حالة وفاة.

بعد أن كرر حاكم نيويورك أندرو كومو التأكيد على أن الولاية لا يمكنها إعادة فتح اقتصادها دون إجراء مزيد من الاختبارات واسعة النطاق وأنها بحاجة إلى مساعدة اتحادية للقيام بذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على " تويتر" إن حاكم الولاية "يجب أن يقضي المزيد من الوقت في" العمل " ويقلل من الشكوى".

وكتب ترامب في حديثه لحاكم نيويورك "أخرجوا وقوموا بأعمالكم".

وعندما سئل عن انتقادات ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي، رد كومو بغضب.

وقال كومو إن عدد الوفيات بسبب الفيروس "لا ينخفض بشكل كبير" ، مع وفاة 630 آخرين في اليوم، مما يرفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 12800 في نيويورك، مركز تفشي المرض في الولايات المتحدة.