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مصر تسمح بتصدير شحنة طبية إلى بريطانيا لمواجهة كورونا

09:25 م الجمعة 17 أبريل 2020
مصر تسمح بتصدير شحنة طبية إلى بريطانيا لمواجهة كورونا

السفير طارق عادل

القاهرة- (أ ش أ):

وجه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية خطاباً إلى السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، أعربوا فيه عن خالص شكر وتقدير أعضاء البرلمان البريطاني لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية والشعب المصري على ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية للسماح بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية إلى بريطانيا.

وأكدوا على مساعدة ذلك للأطقم الطبية البريطانية في تصديها لوباء فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

كما شدد أعضاء اللجنة على أن بريطانيا ستتذكر هذه البادرة الكريمة من مصر بكل تقدير لما تعكسه من صداقة حقيقية تجمع بين الشعبين المصري والبريطاني.

وصرح السفير طارق عادل بهذه المناسبة بأن سماح السلطات المصرية استثناء بتصدير شحنة مستلزمات طبية مصرية إلى بريطانيا لاقي ترحيباً وتقديراً كبيراً من جانب مختلف الدوائر الرسمية والشعبية البريطانية، أخذاً فى الاعتبار ما ستسهم به هذه الشحنة في توفير احتياجات الأطقم الطبية البريطانية خلال الأزمة الحالية التي تمر بها العديد من دول العالم فى التصدي لوباء فيروس كورونا، والذي يتطلب تعزيز التضامن وتضافر الجهود الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
طارق عادل لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية بريطانيا لندن

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