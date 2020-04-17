اليابان: منظمة الصحة العالمية تحتاج للإصلاح ولكن لن نوقف تمويلها

طوكيو - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية، التي تنهال عليها انتقادات بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، تحتاج بالفعل إلى الإصلاح، لكنه شدد على أن اليابان لا تعتزم وقف تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال آبي- في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن "بعض الآراء ترى أن منظمة الصحة العالمية غير محايدة سياسيا"، في إشارة واضحة إلى انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنظمة بأنها اتخذت مواقف موالية للصين حيث ظهر الفيروس لأول مرة ومركز تفشي هذا الوباء نهاية العام الماضي.

وأشار آبي إلى أنه على الرغم من المشاكل والتحديات التي تواجهها منظمة الصحة العالمية، إلا أنه لا يفكر في خفض تمويل اليابان للمنظمة على الإطلاق.

يُشار إلى أن موقف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتناقض بشكل واضح مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الولايات المتحدة ستوقف تمويلها لمنظمة الصحة العالمية بسبب إخفاقاتها وسوء إدارتها لأمة وباء فيروس كورونا.

وبعد الخطوة الأمريكية، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس أمس الأول عن أسفه لقرار ترامب وأكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة أزمة الصحة العالمية.