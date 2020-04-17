تراجع قياسي للمؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر اليوم الجمعة تراجع المؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بأعلى وتيرة له منذ إصداره قبل 60 عاما.

وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي تراجع الشهر الماضي، بنسبة 7ر6% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 7%، مقابل ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال أتامان أوزيلدريم كبير مديري الأبحاث في كونفرانس بورد إن التدهور المفاجئ وغير المسبوق كان واسع النطاق، مع مساهمة سلبية من عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة وتراجع أسعار الأسهم.

وأضاف أن "التراجع الحاد في المؤشر الرئيسي يعكس التوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادي نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه ركودا حادا للغاية.

وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، تراجع بنسبة 9ر0% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% في الشهر السابق.

في المقابل تراجع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية، خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.