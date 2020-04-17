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سوريا: تسجيل 5 اصابات جديددة بكورونا ووصول دفعة مساعدات روسية

09:02 م الجمعة 17 أبريل 2020
سوريا: تسجيل 5 اصابات جديددة بكورونا ووصول دفعة مساعدات روسية

فيروس كورونا

دمشق - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووصول دفعة مساعدات طبية من روسيا.

وأضافت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أن "عدد الإصابات المسجلة في سوريا حتى اليوم بلغ 38 إصابة شفيت منها 5 إصابات وتوفيت حالتان".

إلى ذلك تسلمت وزارة الصحة السورية اليوم دفعة مساعدات طبية روسية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة المصابين به، إضافة إلى وسائل حماية للكوادر الطبية المكلفة بالتصدي للفيروس.

وقالت الوزارة إن الدفعة الأولى التي تهدف إلى تدعيم قدرات القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تشمل 50 جهاز تنفس اصطناعي ونحو 10 ألاف أداة اختبار لفحص فيروس كورونا وأجهزة واقية ضد الفيروس.

وكانت الحكومة السورية تلقت أول أمس دفعة مساعدات طبية من الصين تضمنت 1000 جهاز تحليل للكشف عن فيروس كورونا.

فيروس كورونا سوريا روسيا مساعدات طبية

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