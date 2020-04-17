المغرب يسجل ٢٨١ إصابة جديدة بكورونا والإجمالي ٢٥٦٤ حالة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2564 حالة.

وتوفي 5 مصابين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 135 حالة، فيما تم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 281 حالة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم الا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو شراء حاجياته الخاصة، ويمنع منعا بات على المواطنين الخروج بعد السادسة مساءا، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ إلى غاية 20 أبريل، ومن المتوقع تمديدها إلى 10 مايو المقبل.

وكانت الحكومة المغربية قد قررت العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة حسب حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب، وحذرت كل مخالف بعقوبة السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو غرامة.