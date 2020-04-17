مكتشف فيروس الإيدز: كورونا "صنع في الصين"

وكالات:

دخل عالم فرنسي حائز على جائزة نوبل للطب، على خط المواجهة بين الغرب والصين، فيما يخص أصل وطبيعة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب نحو 2.2 مليون وقتل نحو 147 ألف شخص حول العالم حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنو.



وقال عالم الفيروسات، لوك مونتينيي، إنه يعتقد في صحة نظرية أن يكون فيروس كورونا خرج من معمل صيني لأبحاث الفيروسات صيني، وليس في سوق ووهان، كما هو شائع.



وكان لوك مونتينيي، اشتهر عالميا بعد اكتشافه الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وقال في تصريحات لشبكة "سي نيوز" إن مختبر مدينة ووهان يركز في أبحاثه منذ العام 2000، على دراسة سلالات فيروس كورونا.

وتشهد الساحة العالمية حاليا مواجهة صينية غربية، إذ جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه للصين بعدم الشفافية فيما يخص حقيقة الفيروس. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هناك كثيرا من المعلومات الناقصة في هذا الأمر.

ونفت الصين مرارا، آخرها أمس الأول تلك الاتهامات، وقالت رسميا إن ما يتردد بشأن تخليق فيروس كورونا هو ادعاءات لا أساس لها.