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كندا: إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز ٣٠ ألفا

06:07 م الجمعة 17 أبريل 2020
كندا: إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز ٣٠ ألفا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كندا تجاوز 30 ألف شخص، وتوفي أكثر من 1.2 ألف شخصا.

وأكدت الوزارة في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 30659، وعدد الوفيات 1250شخصا. وفي يوم أمس الخميس، تم الإبلاغ عن وفاة 1048 مريضًا بفيروس كورونا المستجد .

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" جائحة.

فيروس كورونا كندا وزارة الصحة الكندية

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