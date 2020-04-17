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خروج سائحة أوكرانية من مستشفى الحجر الصحي بعد تعافيها من كورونا

05:31 م الجمعة 17 أبريل 2020
خروج سائحة أوكرانية من مستشفى الحجر الصحي بعد تعافيها من كورونا

فيروس كورونا

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد مصدر طبي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، خروج سائحة أوكرانية من مستشفى العزل بأبو خليفة، عقب تعافيها من فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أن السائحة تبلغ 34 عامًا، وكانت تقيم بمنطقة ديار الربوة بمدينة شرم الشيخ، وجرى إرسالها لمستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية عقب التأكد من إيجابية إصابتها بالفيروس، كما جرى تتبع جميع الحالات المخالطة لها ووضعها تحت العزل الصحي، وأثبتت نتائج التحاليل عدم إصابتهم.

وأوضح المصدر أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا بجنوب سيناء بلغت 4، ويجرى متابعة يومية للمصابين داخل مستشفى الحجر بأبو خليفة، وجميعها في تحسن مستمر.

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