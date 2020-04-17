الطيران العماني يعيد 38 مواطنًا كانوا يتلقون العلاج في تايلاند

مسقط - أ ش أ

عادت اليوم الجمعة رحلة الطيران العماني من بانكوك وعلى متنها 38 مواطنا عمانيا من الذين تواجدوا في تايلاند لتلقي العلاج.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الطاقم الجوي للرحلة رافقه طاقم طبي مختص من وزارة الصحة مكون من 8 أفراد بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى المسافرين على متن هذه الرحلة.

وحرصت وزارة الخارجية العمانية على تلبية كافة طلبات العودة المقدمة من قبل المواطنين، إلا أنه وفي حال اقتضت الضرورة، سيجدول الناقل الوطني رحلات إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف تقديم الدعم والمساندة اللازمين، ويلتزم الطيران العماني خلال رحلاته بتطبيق الإجراءات الصحية الصارمة لضمان سلامة وصحة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية، كما يحرص فريق الطاقم الأرضي على تنفيذ كافة إجراءات العناية وتعقيم الأسطول بكل دقة واحترافية لضمان السلامة للجميع.

وأكد مصدر مسؤول بالطيران العماني، أن الشركة التزمت أن تكون ضمن الخطوط الأمامية إلى جانب الجهات المختصة لإعادة المواطنين الذين تواجدوا في الخارج بغرض العلاج إلى أسرهم، مشيدا بتوفير وزارة الصحة الطاقم الطبي المختص على متن هذه الرحلة لتقديم الرعاية الطبية للمسافرين في رحلة عودتهم إلى السلطنة.