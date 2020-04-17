جماعات حقوقية: السجون المكدسة بالفلبين ربما تواجه كارثة كورونا

مانيلا - (د ب أ):

حذرت جماعات حقوقية وإنسانية دولية اليوم الجمعة من احتمال نشوب "كارثة" داخل السجون المكدسة في الفلبين بعد أن أكدت السلطات إصابة 18 نزيلا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فقدت أثبتت الاختبارات إصابة تسعة نزلاء في سجن "كويزون سيتي" بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، بينما تأكدت إصابة تسعة أشخاص يعملون في سجون مختلفة، تابعة لمكتب إدارة السجون و تنفيذ العقوبات، بالمرض.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك إن حالات الإصابة بالمرض بمدينة كويزون أظهرت "لماذا أنه أمر حاسم للحكومة بأن تسعى بشكل نشط لإطلاق سراح المحتجزين بشكل مبكر، المتهمين في جرائم لا ترتبط بالعنف على مستوى منخفض، بالإضافة إلى النزلاء المرضى وكبار السن".

وقال فيل روبرتون، نائب مدير إدارة آسيا بالمنظمة الحقوقية "تحتاج الحكومة للتعامل بشكل فوري لمواجهة ما يمكن أن يكون كارثة داخل السجون المكتظة في البلاد قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة قد سجلت حتى اليوم الجمعة 218 حالة مؤكدة جديدة بالمرض، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5878، وسجلت الوزارة أيضا 25 حالة وفاة إضافية مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 387 فيما وصل عدد المتعافين إلى 487.