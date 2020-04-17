ولاية ألمانية تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والمتاجر

دريسدن - (د ب أ):

قررت ولاية سكسونيا الألمانية إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والمتاجر، لتصبح أول ولاية في اللابد تتخذ هذا القرار.

وأعلن رئيس حكومة الولاية التي تقع شرقي ألمانيا، ميشائيل كريتشمر، اليوم الجمعة عقب اجتماع لمجلس وزراء حكومة الولاية في دريسدن، إن هذا الإلزام سيُطبق اعتبارا من الاثنين المقبل.

وذكر كريتشمر أن تنفيذ الإلزام لا يتطلب ارتداء كمامات باهظة الثمن، مثل كمامات "إف إف بي 2"، موضحا أن تغطية الأنف والفم بمنديل أو وشاح يفي بالغرض.

وفي سياق متصل، تعتزم الولاية إقامة الصلوات في دور العبادة المختلفة، لكن على نطاق محدود اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقال كريتشمير إن الصلوات العامة في دور العبادة ستقتصر على 15 فردا فقط كحد أقصى، وأضاف: "من المهم بالنسبة للمتدينيين أن يجعلوا ممارسة الحياة الدينية ممكنة من جديد".

وأوضح كريتشيمر أن حكومة الولاية تستجيب بذلك لمطلب الجالية اليهودية والكنائس وطوائف دينية أخرى في إطار إجراءات السلامة السارية.