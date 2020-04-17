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رئيس وزراء اليابان: انخفاض الاحتكاك البشري لا يكفي لاحتواء كورونا

02:40 م الجمعة 17 أبريل 2020
رئيس وزراء اليابان: انخفاض الاحتكاك البشري لا يكفي لاحتواء كورونا

شينزو آبي

طوكيو - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، إن الانخفاض الحالي في مستوى الاحتكاك البشري لا يكفي لاحتواء جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وحث مواطنيه على البقاء في منازلهم لمحاربة انتشار الفيروس.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الياباني التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، بعد يوم من قراره توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد، بعد أن كانت تقتصر على طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى، حسبما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأكد آبي أنه يريد منع انتقال الأشخاص من المناطق الحضرية، حيث يوجد العديد من حالات الإصابة، إلى المناطق الريفية مع اقتراب عطلات الأسبوع الذهبي في البلاد.

وفي ظل حالة الطوارئ التي أثقلت كاهل الأعمال، قال آبي إن الحكومة ستمنح الإعانات النقدية على وجه سرعة، حيث كانت قد وعدت بمبلغ 100 ألف ين لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب، كما وافق آبي أيضًا على تعديل لميزانية الدولة نادرًا ما يتم إجراؤه، وذلك قبل أيام من تقديمها المقرر للبرلمان.

وفيما يتعلق برفع حالة الطوارئ في 6 مايو القادم، قال آبي إن ذلك سيعتمد على مناقشات الخبراء، مضيفًا أن هناك حاجة للحد من الضغط على المستشفيات.

وكانت طوكيو، قد أكدت، في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي أعلى حصيلة تسجلها في يوم واحد، على الرغم من تكثيف العاصمة اليابانية من جهودها مؤخرا للحد من عدد الحالات الجديدة.

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شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني فيروس كورونا طوكيو

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