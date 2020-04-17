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تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شرقي الصين

02:38 م الجمعة 17 أبريل 2020
تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شرقي الصين

حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، اليوم الجمعة، تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "جيانغسو" شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن المرض تم اكتشافه بين 17 خنزيرا تم نقلها بشكل غير قانوني من خارج المقاطعة، وأن ثلاثة منها نفقت بالفعل.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة طارئة لإعدام الخنازير وتطهير المكان المكتشف به المرض.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن.. وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة (لياونينج) شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.

هذا المحتوى من

الوباء حمى الخنازير الافريقية الصين

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