الكرملين: نراقب وضع أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+"

موسكو - أ ش أ

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الكرملين يعتبر انخفاض أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+" مناسبة للمراقبة الدقيقة، معربا عن ثقته في أن تأثير صفقة "أوبك+" سيأتي.

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "لم يتم تفعيل الصفقة بالكامل بعد، لقد دخلت حيز التنفيذ، وتم الانتهاء منها، ولكن يجب إطلاقها من الناحية التقنية.. سيستغرق الأمر المزيد من الأيام، لذلك سيأتي التأثير بالتأكيد".

وتابع قائلا: "تعلمون أنه تتم مراقبة الوضع بعناية، ويُجرى التواصل بهذا الصدد، وقد اتصل وزيرنا مؤخرًا بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نراقب الوضع.. يجب أن ننتظر التأثير المباشر لهذه الصفقة، التي تم إبرامها".

وأعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيضاً جديداً في إنتاج النفط عن مستوى شهر أكتوبر 2018، بنسبة 23% في شهري مايو ويونيو المقبلين وبنسبة 18% حتى نهاية عام 2020، و بـ14% حتى نهاية أبريل عام 2022.