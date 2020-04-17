أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الكرملين: نراقب وضع أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+"

02:37 م الجمعة 17 أبريل 2020
الكرملين: نراقب وضع أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+"

دميتري بيسكوف

موسكو - أ ش أ

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن الكرملين يعتبر انخفاض أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+" مناسبة للمراقبة الدقيقة، معربا عن ثقته في أن تأثير صفقة "أوبك+" سيأتي.

وأضاف بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية - "لم يتم تفعيل الصفقة بالكامل بعد، لقد دخلت حيز التنفيذ، وتم الانتهاء منها، ولكن يجب إطلاقها من الناحية التقنية.. سيستغرق الأمر المزيد من الأيام، لذلك سيأتي التأثير بالتأكيد".

وتابع قائلا: "تعلمون أنه تتم مراقبة الوضع بعناية، ويُجرى التواصل بهذا الصدد، وقد اتصل وزيرنا مؤخرًا بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نراقب الوضع.. يجب أن ننتظر التأثير المباشر لهذه الصفقة، التي تم إبرامها".

وأعلنت "أوبك+" سابقاً تخفيضاً جديداً في إنتاج النفط عن مستوى شهر أكتوبر 2018، بنسبة 23% في شهري مايو ويونيو المقبلين وبنسبة 18% حتى نهاية عام 2020، و بـ14% حتى نهاية أبريل عام 2022.

هذا المحتوى من

دميتري بيسكوف أسعار النفط الرئاسة الروسية صفقة أوبك

الخبر التالى:

تسجيل حالات إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شرقي الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2165500

    عدد المصابين

  • 550453

    عدد المتعافين

  • 145705

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان من "الأوقاف" للرد على أنباء فتح المساجد في رمضان