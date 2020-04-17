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العراق: مُغادرة الرحلة الأولى من إسطنبول لإجلاء العالقين بسبب كورونا

01:28 م الجمعة 17 أبريل 2020
العراق: مُغادرة الرحلة الأولى من إسطنبول لإجلاء العالقين بسبب كورونا

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، مُغادرة الرحلة الأولى من إسطنبول وعلى متنها 266 شخصًا.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن هذه الرحلة كانت قد سيرتها قنصلية العراق العامة في إسطنبول لإجلاء المواطنين العالقين في تركيا بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

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