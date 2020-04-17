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الجامعة العربية تستنكر إستمرار العمليات العسكرية في ليبيا

01:17 م الجمعة 17 أبريل 2020
الجامعة العربية تستنكر إستمرار العمليات العسكرية في ليبيا

الجامعة العربية تستنكر إستمرار العمليات العسكرية ف

القاهرة - أ ش أ

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إستنكارها لإستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي .

وعبرت الأمانة العامة ، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن إنزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن إستعدادها للإلتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، والحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من مرة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة .

كما أعربت الأمانة العامة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا جراء إستمرار القتال بين حكومة الوفاق والجيش الوطني حول العاصمة طرابلس وغيرها من المدن في الغرب الليبي .

وجددت مطالبتها بتجنيب المدنيين ويلات المعارك الجارية والإمتناع عن استهداف المناطق السكنية والمرافق الإقتصادية والمنشآت الصحية، أو قطع إمدادات المياه والكهرباء عن السكان، أو ممارسة أية أعمال إنتقامية في المناطق التي تتبدل السيطرة عليها بين أطراف الصراع.

هذا المحتوى من

Asha
العمليات العسكرية ليبيا جامعة الدول العربية

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