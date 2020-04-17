ليبيا تسجل إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 49 حالة
طرابلس - أ ش أ
أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض تسلم 65 عينة للكشف عن فيروس "كورونا" منها 64 عينة سلبية وعينة واحدة إيجابية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، منها 37 حالة نشطة، و11 حالة تم شفاؤها، وحالة وفاة واحدة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2673
عدد المصابين
-
596
عدد المتعافين
-
196
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2165500
عدد المصابين
-
550453
عدد المتعافين
-
145705
عدد الوفيات
إعلان