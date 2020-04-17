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ليبيا تسجل إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 49 حالة

01:15 م الجمعة 17 أبريل 2020
ليبيا تسجل إصابة جديدة بـكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 49 حالة

فيروس كورونا

طرابلس - أ ش أ

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية - أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض تسلم 65 عينة للكشف عن فيروس "كورونا" منها 64 عينة سلبية وعينة واحدة إيجابية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 49 حالة، منها 37 حالة نشطة، و11 حالة تم شفاؤها، وحالة وفاة واحدة.

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فيروس كورونا ليبيا المركز الليبي لمكافحة الأمراض

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