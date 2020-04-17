أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الحكومة الفلسطينية: لم نتلق أي دعم أمريكي على خلفية أزمة كورونا

12:19 م الجمعة 17 أبريل 2020
الحكومة الفلسطينية: لم نتلق أي دعم أمريكي على خلفية أزمة كورونا

إبراهيم ملحم

رام الله- (د ب أ):

نفت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة تلقيها، أي دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في رام الله "لم نستلم أي أموال من الإدارة الأمريكية الحالية ونحن لسنا بحاجة لدعمها ولا يوجد أي اتصالات معها".

وجاء ذلك ردا على إعلان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن بلاده قدمت خمسة ملايين دولار إلى المستشفيات والأسر الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الفورية والمنقذة للحياة من فيروس كورونا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف المساعدات المالية للفلسطينيين بشكل كامل بعد قطعهم الاتصالات مع إدارته رفضا لقراره الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل في كانون أول/ديسمبر 2017.

يشار إلى أنه تم تسجيل اكثر من 400حالة إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

إبراهيم ملحم الحكومة الفلسطينية فيروس كورونا الولايات المتحدة دونالد ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2165500

    عدد المصابين

  • 550453

    عدد المتعافين

  • 145705

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية: بدء صرف مرتبات أبريل الأحد المقبل و"الإجازات لن تعطلها"