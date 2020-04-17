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الدفعة الثالثة من مساعدات الصين تصل إلى قبرص

12:17 م الجمعة 17 أبريل 2020
الدفعة الثالثة من مساعدات الصين تصل إلى قبرص

فيروس كورونا

نيقوسيا - أ ش أ

وصلت الدفعة الثالثة من مساعدات الصين إلى قبرص، صباح اليوم الجمعة، وتضم ما يقرب من سبع حاويات من المعدات والمواد الصحية إلى مطار لارنكا القبرصي .

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة القبرصية - نقله وكالة الأنباء القبرصية - بأن المساعدات تشمل أقنعة جراحية وأقنعة حماية عالية الجودة ومقايضات لأخذ العينات وبدلات واقية لكامل الجسم وسيتم تسليمها على الفور إلى الجهات الصحية.

ويعتبر ذلك جزءًا من الدفعة التي تشكل تبرعًا من حكومة جمهورية الصين الشعبية، فيما أعربت وزارة الصحة القبرصية عن شكرها للصين لمساندتها في مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في قبرص حتى صباح اليوم 725 شخصًا، توفي منهم 12 حالة وتعافى 77 حالة.

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