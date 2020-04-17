عمان: تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا
مسقط- (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الجمعة عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها ست وعشرون حالة لعمانيين، وأربع وعشرون حالة لغير عمانيين.
ووفقا للوزارة ،يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1069) حالة وعدد الوفيات خمس،بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وذكرت الوزارة أنها تؤد التأكيد على أن (176) حالة قد تماثلت للشفاء.
وتهيب الوزارة بالجميع(المواطنون والمقيمون) التقيد التام بالاجراءات الصحية لمكافحة تفشي الفيروس .
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