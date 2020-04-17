العراق: مغادرة 88 شخصًا الحجر الصحي في كربلاء

بغداد - أ ش أ

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، مُغادرة 88 شخصًا ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفيروس كُورونا المُستجَد، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به.

وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم -في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنبا - أن عدد المُغادرين من المُلامسين أصبح 498 شخصًا، موضحا أن حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً.

وأضاف أن المحجُورين الذين غادروا الحجر الصحي الإحترازي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي إلى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة.